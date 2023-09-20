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Аналитики выяснили, как изменились цены на рис в России - ГОРНЯК22
20.09.2023

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Аналитики выяснили, как изменились цены на рис в России

ГОРНЯК2201 mins

АТОЛ: круглый рис за год подорожал почти на четверть

Аналитики АТОЛ в преддверии Всемирного дня риса выяснили, какой вид является наиболее популярным, а также за какую сумму можно приобрести упаковку этой крупы. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Самым востребованным стал круглый — на него приходится порядка 70% продаж, а на длиннозерный и среднезерный — суммарно 30%.

Упаковку круглого риса в 2023 году в магазине россияне приобретают в среднем за 141 рубль, что на 24% дороже, чем в 2022 году. Длиннозерный и среднезерный рис можно купить за 115 рублей и 109 рублей соответственно. Интересно отметить, что цена на них изменилась незначительно — на 2% и 3%.

А вот пакет рисовой муки в магазине в среднем россияне покупают за 132 рубля — на 4% дороже, чем в 2022 году.

Ранее в Индии ввели ограничения на поставки риса для продовольственной безопасности.

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