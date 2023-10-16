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Байден назвал ошибкой возможную оккупацию Израилем сектора Газа

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Байден заявил, что оккупация Израилем сектора Газа была бы ошибкой

Президент США Джо Байден заявил в интервью CBS, что оккупация Израилем сектора Газа была бы большой ошибкой.

«Я думаю, это было бы большой ошибкой», — сказал глава Белого дома, отвечая на вопрос о том, поддержал бы он оккупацию Израилем Газы.

По его словам, произошедшее в секторе Газа обострение связано с палестинским движением ХАМАС. Как считает американский лидер, крайние элементы этого движения не представляют всех палестинцев.

«Я думаю, для Израиля снова оккупировать Газу было бы ошибкой», — добавил он.

До этого Байден говорил, что Израиль при ведении боевых действий против палестинской группировки ХАМАС должен следовать «правилам войны».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам группировки в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в регион.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.

новости Локтевский

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