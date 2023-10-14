Венгрия назвала условие, при котором допустит переговоры о приняти Украины в ЕС

Глава МИД Сийярто: Венгрия не допустит переговоров об Украине в ЕС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Венгрии Петер Сийярто рассказал РИА Новости, что Будапешт не даст согласия на начало переговоров о принятии Украины в Евросоюз, пока Киев не отменит дискриминационные по отношению к закарпатским венграм законы.

По словам дипломата, новые законы об образовании на Украине привели к тому, что в школах с обучением на венгерском языке уроки на нем стали проходить лишь частично. По его данным, количество занятий на венгерском языке снижается до уровня «между 20% и 40%».

«Это неприемлемо. Это противоречит всем международным нормам. Это противоречит и европейским нормам. Поэтому когда будет приниматься решение о начале переговоров о вступлении Украины [в ЕС], Венгрия не сможет дать свое согласие, пока венграм не вернут их права», — сказал он, добавив, что ситуация очень печальная.

До этого доцент кафедры интеграционного права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин допустил что Венгрия примет позицию Еврокомиссии по помощи Украине.

Ранее политолог оценил возможность прекращения дипломатических отношений России с ЕС.

Горняк22



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