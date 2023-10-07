Вратарь «Динамо» считает, что Захарян скучает по клубу

Вратарь «Динамо» Лещук: думаю, Захарян скучает по команде

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук заявил, что футболист испанского клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян скучает по бело-голубым, передает «Спорт-Экспресс».

«Скучаем по Захаряну? Думаю, что он по нам скучает. Не знаю, пришли хорошие качественные игроки, показывают результат. За него можно только порадоваться, что он сейчас там», — сказал Лещук.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против с «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге три матча, не отметившись результативными действиями. Во всех играх он появлялся на замену. В Лиге чемпионов россиянин еще не выходил на поле.

«Реал Сосьедад» в турнирной таблице чемпионата Испании занимает шестое место, набрав 15 очков.

Ранее экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, когда можно ждать Захаряна в основе «Реала Сосьедад».

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