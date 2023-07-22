В Барнауле пожаловались на девочек, сорвавших плакаты на остановке
Комментаторы встали на сторону школьниц
Фото: “Инцидент Барнаул”
В Барнауле три девочки обрывали плакаты с остановки общественного транспорта.
В телеграм-канале “Инцидент Барнаул” рассказали, что все случилось на улице Северо-Западной, 63. На кадрах видно, что школьницы испортили несколько объявлений.
“Родителей просят принять меры!” – подчеркнули в сообществе.
Некоторые комментаторы при этом встали на сторону девочек:
- “Офигеть, эти плакаты красота какая, что аж родителям меры принимать надо. Правильно делают, а то загадят этой рекламой все остановки и заборы”.
- “Так может им поп не нравится, вот и срывают, и вообще все остановки загадили этими плакатами”.
- “Детям заняться нечем, вот и слоняются по городу”.
Ранее в Барнауле пожаловались на мужчин, не уступающих места женщинам в трамвае.