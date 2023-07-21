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В Барнауле почти на месяц продлили перекрытие на улице Гущина

редактор01 mins

Участок остается закрытым из-за дополнительных работ, которые потребовались для ремонта теплотрассы

Фото: unsplash.com

В Барнауле почти на месяц продлили частичное ограничение движения по улице Гущина. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.

Участок остается закрытым из-за дополнительных работ, которые потребовались для ремонта теплотрассы. Проезд для автотранспорта в районе здания № 165 будет запрещен по части улицы до 15 августа. 

Напомним, что ранее в Барнауле в рамках нацпроекта “Безопасные качественные дороги” приступили к ремонту дороги по улице 1905 года. Участок делают в границах улиц Советская и Профинтерна. Там уже фрезеруют основание проезжей части.

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