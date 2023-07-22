В Госдуму внесли проект об изменениях в механизме прекращения гражданства

Согласно проекту, гражданство могут прекратить при попытке или совершении преступления либо действий, создающих угрозу национальной безопасности России

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В Госдуму внесли законопроект, который распространяет механизм прекращения гражданства на лиц, которые приобрели его при рождении. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно проекту, гражданство могут прекратить при попытке или совершении преступления либо действий, создающих угрозу национальной безопасности России.

В пояснительной записке говорится, что гражданства могут лишить, в частности, за “дезертирство, за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, за призывы к экстремизму”.

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