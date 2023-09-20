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В Ереване обвинили Россию в невыполнении обязательств по Нагорному Карабаху - ГОРНЯК22
20.09.2023

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В Ереване обвинили Россию в невыполнении обязательств по Нагорному Карабаху

ГОРНЯК2201 mins

Секретарь Совбеза Армении Григорян обвинил Россию в невыполнении обязательств

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян обвинил Россию в невыполнении обязательств по защите Нагорного Карабаха. Об этом, ссылаясь на интервью Григоряна Общественному телевидению страны, сообщает armenpress.am.

По словам Григоряна, Россия много лет сотрудничает с Азербайджаном и продает ему оружие. Между тем, согласно Трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, у России есть четкие обязательства по защите Нагорного Карабаха. Однако, заявил Григорян, российские миротворцы, размещенные в регионе, эти обязательства не выполняют.

Секретарь Совета безопасности Армении подчеркнул, что теперь, когда Азербайджан предпринял масштабное нападение на Нагорный Карабах, российские миротворцы не проводят там никаких операций.

Григорян также заявил, что Ереван уже давно информировал Москву об обострении ситуации в регионе.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном сообщил о готовности прекратить военные действия в Нагорном Карабахе.

Ранее в Госдуме указали на деструктивную позицию Армении по Карабаху.

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