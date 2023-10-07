07.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Такого, как Путин: какие песни посвящали президенту страны
Новости Алтай
Уличные бои и ракетные обстрелы. В Израиле начались бои с боевиками ХАМАС
Новости Алтай
“Из этого мальчишки выйдет толк”. Владимиру Путину исполнилcя 71 год: архивные фото
Новости Алтай
“Хамас” заявил о начале военной операции против Израиля
Новости Алтай
В Бийске мужчина перевёл деньги мошенникам, угрожавшим его семье
Новости Алтай
Томенко провел совещание по вопросам готовности муниципалитетов к зиме

Коллекция категорий

Бизнес163 Новости
Здоровье339 Новости
Новости Алтай1489 Новости
Новости Горняк229 Новости
Образование172 Новости
Общество401 Новости
Объявления80 Новости
Политика322 Новости
Спорт227 Новости
Платим за интересные новости!

В Норвегии назвали преимущество России на Украине

редактор ГОРНЯК2201 минуты

NRK: РФ поставила Запад перед дилеммой в вопросе снабжения Украины оружием

Конфликт на Украине опустошил запасы западного оружия, сообщает издание NRK со ссылкой на старшего преподавателя разведки Норвежского оборонного колледжа Тома Ресета.

По мнению эксперта, сегодня расход оружия превышает объемы его производства. У некоторых западных стран отсутствует до 50% определенных видов вооружений, так как их передали Украине.

Ресет пояснил, что оружейная промышленность Запада с трудом восполняет то, что отправляется на Украину.

«Это растущая уязвимость и дилемма», — резюмировал он.

До этого колумнист газеты Washington Post Дэвид Игнатиус писал в своей статье, что на Украине начала проявляться усталость от конфликта с Россией. По его мнению, сейчас украинцы гораздо охотнее говорят о завершении конфликта с РФ.

Обозреватель также обратил внимание на ожесточенный спор в Верховной раде, во время которого ряд парламентариев высказались за отказ от претензий на Крым.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости