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В Польше сочли бессмысленными изменения в отношениях с Украиной - ГОРНЯК22
20.09.2023

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В Польше сочли бессмысленными изменения в отношениях с Украиной

ГОРНЯК2201 mins

Журналист Важеха: реализм в отношениях Польши и Украины не имеет никакого смысла

Возникший реализм в отношениях Польши и Украины не имеет значения, так как Варшава сама выбрала для себя роль донора для Киева. Об этом в соцсети X написал польский журналист и публицист Лукаш Важеха.

Говоря об отношениях Польши и Украины, он призвал не дать себя обмануть «внезапным всплеском реализма». По мнению политического обозревателя, киевские власти позиционировали Польшу «как безоговорочного донора».

В Варшаве сочли, что отношения с Киевом в последнее время ухудшились на фоне высказываний украинских политиков. Один из вопросов, который вызывает горячие споры — отказ Польши открыть свою границу для украинского зерна.

Заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка заявил газете Rzeczpospolita, что в качестве ответной меры Киев в ближайшие время введет запрет на импорт польских помидоров и яблок, капусты и лука.

Ранее в Польше назвали основную причину претензий к Украине.

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