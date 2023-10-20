20.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Горняк
Горняцкие кадеты принимают присягу (фото, видео)
Общество
“Все изменится”. В ВСУ раскрыли, что скоро случится на передовой
Общество
“Как так получается?” В Киеве поразились лжи Зеленского после ударов России
Политика
Эсеры прокомментировали приостановку сопредседательства Прилепина в партии
Политика
“Все изменится”. В ВСУ раскрыли, что скоро случится на передовой
Политика
“Как так получается?” В Киеве поразились лжи Зеленского после ударов России

Коллекция категорий

Бизнес212 Новости
Здоровье471 Новости
Новости Алтай2151 Новости
Новости Горняк235 Новости
Образование244 Новости
Общество485 Новости
Объявления82 Новости
Политика462 Новости
Спорт267 Новости
Платим за интересные новости!

В топ-клубе Италии играет футболист-гей

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Инсайдер Корона заявил, что в «Интере» есть футболист-гей

Инсайдер Фабрицио Корона рассказал, что составе миланского клуба «Интер» играет футболист-гей. Его слова приводит Tendenze Di Viaggio.

«Это футболист «Интера», но я не могу сказать больше, иначе у меня будут неприятности. Я считаю, что во всех футбольных клубах есть футболисты-геи, но никто этого не признает», — заявил Корона.

Отмечается, что на данный момент ни один игрок «Интера» или любой другой итальянской команды публично не заявил о своей гомосексуальности.

«Интер» в минувшем сезоне чемпионата Италии занял третье место, а также дошел до финала Лиги чемпионов, в котором уступил английскому «Манчестер Сити» (0:1).

В текущем сезоне Серии А миланский клуб после восьми туров набрал 19 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Милана» составляет два балла. В ближайшем туре черно-синие в гостях сыграют с «Торино». Встреча пройдет 22 октября, начало в 19.00 по московскому времени.

Ранее нашелся пропавший футболист «Милана».

горняк

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости