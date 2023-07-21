День Казанской иконы Божией Матери. Как отмечают и почему в этот день радуются дождю

Икону в 1579 году чудесным образом нашла девятилетняя девочка Матрона

Фото: amic.ru

21 июля Православная церковь отмечает День Казанской иконы Божией Матери. Это один из самых почитаемых в России образов Богородицы. Обнаружили икону чудесным образом в XVI веке. Но через три столетия ее украли и уничтожили. О чем молятся Казанской иконе Божией Матери, почему этот праздник отмечают дважды и чего нельзя делать 21 июля – в материале amic.ru.

1 Как нашли Казанскую икону Божией Матери?

Казанскую икону Божией Матери нашли в июле 1579 года. Тогда в Казани полыхал страшный пожар, который уничтожил половину Казанского Кремля и прилегавшую к нему часть города. Сгорел в огне и дом стрельца Дмитрия Онучина (хотя в некоторых источниках его называют купцом). После пожара его девятилетней дочке Матроне во сне явилась сама Божия Матерь, которая попросила ребенка отыскать лик Матери Иисуса Христа. По одной из версий, Богородица указала ей точное место, где лежит икона. По другой – образ находился под пепелищем сгоревшего дома, где жила семья Онучина до пожара.

Матрона рассказывала о своем сне взрослым, но ей никто не верил. Поэтому Богородица являлась ребенку трижды и трижды она указывала девочке, где находится ее лик. Наконец Матрона смогла убедить родителей отправиться на поиски иконы. И действительно, там, куда и указала девочка, нашли лик Божией Матери, который был завернут в сукно. Несмотря на то, что на этом месте все выгорело дотла, икона уцелела и сохранила все свои краски. Произошло это 21 июля (8 июля по старому стилю).

Икону передали самому почитаемому в городе священнику, отцу Ермолаю. Он, сопровождаемый крестным ходом, отнес икону на городскую площадь. Там отец Ермолай осенил ею на четыре стороны весь собравшийся народ. Затем образ перенесли в Благовещенский собор (основанный еще в 1552 году, он сохранился до наших дней). По легенде, в храме его принимали два слепца. Они коснулись иконы и прозрели.

История обретения иконы так поразила царя Ивана Грозного, что он повелел воздвигнуть Казанский собор и основать Богородицкий женский монастырь на том месте, где нашли икону. В монастыре спустя некоторое время приняла монашеский постриг Матрона. В 1579 году первый список иконы (копию) отправили в Москву.

2 А как похитили икону?

Казанскую икону Божией Матери похитили из Богородицкого монастыря в Казани в 1904 году. Вора быстро нашли: им оказался Варфоломей Чайкин, крестьянин 28 лет. Он также украл икону Спасителя.

Выйти на преступника помог смотритель Александровского ремесленного училища Владимир Вольман. Он рассказал следствию, что незадолго до кражи ювелир Николай Максимов заказал в мастерской училища щипцы – “разжим для растяжения”. Еще тогда Вольман насторожился: для чего ювелиру такие гигантские щипцы? А узнав о краже, смотритель решил, что этими щипцами вполне можно было взломать монастырские замки. В тот же день Максимова доставили на допрос. Выяснилось, что он был подельником Чайкина.

При обыске в квартире Чайкина обнаружили драгоценности и частицы украшений с икон Богородицы и Иисуса Христа. Самих икон не нашли. Дочь его сожительницы рассказала, что воришка порубил иконы и сжег их в печке. Его осудили на 12 лет каторжных работ. Максимова приговорили к ссылке на два года и восемь месяцев в исправительные арестантские отделения. Но до сих пор есть предположения, что вор мог продать иконы старообрядцам, так как даже без оклада они стоили очень дорого.

Но, помимо утраченной иконы Божией Матери, есть множество ее чудотворных копий. Они, как и оригинал, славятся чудесами исцеления. Рядом с иконой незрячие начинали видеть, а те, кто страдал от неизлечимых болезней, тут же выздоравливали.

3 А почему этот праздник отмечают дважды?

Праздник Казанской иконы Божией Матери отмечают дважды в году: 21 июля и 4 ноября.

21 июля Церковь празднует явление ее образа.

Вторая дата связана с событиями 1612 года. Именно 4 ноября 1612 года народное ополчение во главе с князем Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым освободили Москву от польских оккупантов. Во время войны с интервентами один из списков Казанской иконы постоянно находился в лагере народных ополченцев. Перед решающим боем российские полки молились божественному образу. Церковь утверждает, что именно благодаря молитвам матери Иисуса Христа русские воины и одержали победу.

После избавления Москвы от иноземных захватчиков князь Дмитрий Пожарский построил в самом центре столицы Казанский собор. В 1636 году туда поместили чудотворный образ – тот самый, который помог вернуть Москву.

4 О чем молятся Казанской иконе Божией Матери?

Казанскую икону Божией Матери молят об исцелении болезней. В особенности просят Богородицу вылечить потерянное зрение (ведь первым чудом иконы стало исцеление двух старцев в Казани).

А еще у Казанской иконы Божией Матери просят:

уберечь и защитить от бед и несчастий детей;

о помощи в трудные жизненные периоды, во время сильного горя;

о помощи солдатам, которые защищают родную землю, и от избавления от набегов врагов;

к ней также обращаются, благословляя молодых на вступление в брак;

супруги просят Божию Матерь наладить отношения, внести гармонию и благополучие в брак.

Молитва перед Казанской иконой:

О, Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Со страхом, верою и любовию припадающе пред честною иконою Твоею, молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе, умоли, милосердая Мати, Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа, да сохранит мирну страну нашу, Церковь Свою Святую да незыблему соблюдет от неверия, ересей и раскола. Не имамы бо иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Пречистая Дево: Ты еси всесильная христиан Помощница и Заступница. Избави всех, с верою Тебе молящихся, от падений греховных, от навета злых человек, от всяких искушений, скорбей, бед и от напрасныя смерти: даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховныя жизни и оставление прегрешений, да вси благодарне воспевающе величия Твоя, сподобимся Небеснаго Царствия и тамо со всеми святыми прославим пречестное и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

5 Что делать в День Казанской иконы Божией Матери?

Верующие в этот день идут в церковь, чтобы помолиться Божьей Матери. Во всех православных храмах проводятся торжественные богослужения. В Казани проходит крестный ход вокруг казанского Кремля.

Праздник считают удачным для заключения браков и венчания. В народе верили, что пары, которые женятся в этот день, будут счастливы всю жизнь. А еще хорошим знаком был дождь: есть поверье, что Божья Матерь молится и плачет за всех людей.

6 Что нельзя делать в День Казанской иконы Божией Матери?

Особых запретов, связанных с празднованием дня Казанской иконы Божией Матери, нет. Но в этот день (как и в любые другие), нежелательно ругаться с окружающими, скандалить и завидовать.

А еще, согласно народным поверьям, в этот день лучше не выезжать в дальнюю дорогу.

Также в День Казанской иконы Божьей Матери нежелательно работать в огороде, шить и делать уборку. Но напрямую Церковь делать это не запрещает. Главное, чтобы домашние дела не мешали походу в храм.

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