07.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Такого, как Путин: какие песни посвящали президенту страны
Новости Алтай
Уличные бои и ракетные обстрелы. В Израиле начались бои с боевиками ХАМАС
Новости Алтай
“Из этого мальчишки выйдет толк”. Владимиру Путину исполнилcя 71 год: архивные фото
Новости Алтай
“Хамас” заявил о начале военной операции против Израиля
Новости Алтай
В Бийске мужчина перевёл деньги мошенникам, угрожавшим его семье
Новости Алтай
Томенко провел совещание по вопросам готовности муниципалитетов к зиме

Коллекция категорий

Бизнес163 Новости
Здоровье339 Новости
Новости Алтай1489 Новости
Новости Горняк229 Новости
Образование172 Новости
Общество401 Новости
Объявления80 Новости
Политика322 Новости
Спорт227 Новости
Платим за интересные новости!

Колосков обвинил вице-президента УЕФА в непрофессионализме

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Колосков о вице-президенте УЕФА Нильссоне: абсолютный непрофессионализм

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Карл-Эрик Нильссон поступил непрофессионально в вопросе допуска российских юниорских сборных до международных соревнований, передает ТАСС.

«То, что он так поступил, говорит о его абсолютном непрофессионализме. Если за что-то голосуешь, то ты должен быть убежден, что это мнение отражает позицию национальной ассоциации», — сказал Колосков.

Нильссона раскритиковали в Швеции за то, что он проголосовал за возвращение юниорских сборных России на международные турниры под эгидой УЕФА. Швед извинился за свой поступок. Он подал в отставку с поста президента Шведского союза спортивных организаций.

26 сентября исполком УЕФА допустил до международных турниров российские национальные команды из игроков не старше 17 лет. Они будут выступать без флага и гимна, а матчи будут проводиться за рубежом.

Ранее Дмитрий Булыкин назвал причину увольнения чиновника УЕФА с поста главы шведского спорта.

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости