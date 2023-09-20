Подробнее о погоде в Горняке на 2 недели
https://world-weather.ru/pogoda/russia/samara/

Компании Маска Neuralink разрешили вставлять чипы в мозг людям - ГОРНЯК22
20.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Здоровье
В Борзовой Заимке водитель насмерть сбил семилетнюю девочку и сбежал. Фото и видео. Мужчина задержан.
Новости Алтай
Новый гимн Рубцовска прозвучал на сцене Драмтеатра. 
Новости Алтай
СВО
Барнаулец пытался отравить мобилизованных
Новости Горняк
Курятина в Алтайском крае бешено подорожала и становится дефицитом
Здоровье
Новости Алтай
Алтайский край, возглавлявший рейтинг по ожирению, оказался в лидерах по ЗОЖ
Бизнес
Новости Горняк
В Алтайском крае вынесен приговор за пособничество в контрабанде леса

Коллекция категорий

Бизнес122 News
Здоровье164 News
Новости Алтай988 News
Новости Горняк219 News
Образование130 News
Общество278 News
Объявления78 News
Политика204 News
Спорт159 News
Платим за интересные новости!
объявления

Компании Маска Neuralink разрешили вставлять чипы в мозг людям

ГОРНЯК2201 mins

Neuralink начнет испытания мозгового имплантата на людях с параличом

Компания Neuralink, основанная американским миллиардером Илоном Маском, заявила, что получила одобрение независимой наблюдательной комиссии на начало набора персонала для первого испытания на людях своего мозгового имплантата для пациентов с параличом. Об этом сообщается на ее сайте.

Люди с параличом из-за травмы шейного отдела спинного мозга или бокового амиотрофического склероза могут претендовать на участие в исследовании. Сколько участников будет участвовать в исследовании, которое займет около шести лет, в Neuralink не уточняют.

В исследовании будет использоваться робот для хирургической установки имплантата интерфейса мозг-компьютер (BCI) в область мозга, которая контролирует движение. После установки имплантат N1 становится косметически невидимым и предназначен для записи и беспроводной передачи сигналов мозга в приложение, которое расшифровывает намерение движения. Первоначальная цель BCI — предоставить людям возможность управлять компьютерным курсором или клавиатурой, используя только мысли, отметили в компании.

Исследование проводится в соответствии с разрешением на использование исследовательских устройств, выданным в мае 2023 года, и представляет собой важный шаг в миссии компании по созданию универсального мозгового интерфейса для восстановления автономии людей с неудовлетворенными медицинскими потребностями, добавили в Neuralink.

Ранее сообщалось, что Маск решил чипировать человека в прямом эфире.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости