Коноплю уничтожают в Барнауле

С зарослями борются тремя способами: вспашкой, опрыскиванием химикатами и путем скашивания и сжигания

Фото: barnaul.org

В Железнодорожном и Ленинском районах Барнаула уничтожают очаги дикорастущей конопли, сообщили в мэрии.

Так, в районе домов № 8 и № 14 по улице 2-й Строительной выявили два очага конопли на площади 60 и 70 “квадратов”. Еще два очага ликвидировали в Казенной Заимке. Также 45 квадратных метров очистили от растения по улице Садовой и Кольцевой, 37а.

“Дикорастущие заросли наркосодержащих растений уничтожаются тремя способами: вспашкой, опрыскиванием химикатами и путем скашивания и сжигания”, – пояснили в горадминистрации.

Источник