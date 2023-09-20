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МИД России призвал остановить кровопролитие в Карабахе - ГОРНЯК22
20.09.2023

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МИД России призвал остановить кровопролитие в Карабахе

ГОРНЯК2201 mins

МИД РФ призвал конфликтующие стороны прекратить боевые действия в Карабахе

Конфликтующие стороны в Карабахе должны немедленно остановить кровопролитие. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД РФ.

«В связи с резкой эскалацией вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе настоятельно призываем конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие», — отметили в дипведомстве.

Министерство также призвало прекратить боевые действия в регионе.

В МИД напомнили, что на урегулирование конфликта повлияло признание Ереваном в октябре 2022 года и мае 2023 года на саммитах под эгидой ЕС Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана.

В ведомстве обратили внимание, что с момента своего размещения в регионе Российский миротворческий контингент «добросовестно выполнял задачи» по поддержанию режима прекращения огня и обеспечению контактов между сторонами.

«Сейчас главное — остановить вооруженное противостояние и сделать все возможное для обеспечения прав и безопасности населения », — резюмировали в МИД.

Накануне в Кремле оценили необходимость в увеличении числа миротворцев РФ в Нагорном Карабахе.

Ранее Баку пригласил представителей армян Нагорного Карабаха на переговоры в Евлах.

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