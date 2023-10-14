Минздрав РФ разработал порядок выдачи решений об операциях при аномалиях формирования пола

Минздрав РФ рассказал, как будут выдавать решения об операциях по смене пола

Минздрав разработал порядок выдачи решений об операциях при аномалиях формирования пола, сообщает ТАСС.

По информации агентства, проект постановления определяет порядок выдачи решений врачебных комиссий о допустимости операций при аномалиях формирования пола у детей.

В министерстве уточнили, что речь идет о допустимости «медицинских вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий (пороков развития), генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей».

До этого Московская областная дума внесла изменения в закон «О патронате», согласно которым теперь жители Подмосковья, сменившие пол, не смогут быть патронатными воспитателями.

В Мособлдуме напомнили, что патронатное воспитание — одна из форм устройства ребенка-сироты в семью. Патронатный воспитатель закрепляется за ребенком-сиротой и оказывает ему поддержку в адаптации в обществе.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.

новости Локтевский



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