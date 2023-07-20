Минфин спрогнозировал рост доходов бюджета в 2023-2024 годах

Глава Минфина заявил, что расходы в 2024 году превысят плановые значения, зафиксированные в законе о бюджете

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Доходы бюджета РФ в 2023-2024 годах вырастут за счет роста нефтегазовых доходов. Как сообщает ТАСС, такую оценку сделал министр финансов РФ Антон Силуанов во время общения с журналистами.

Комментируя вопрос о сокращении и перераспределении расходов бюджета, глава Минфина заявил, что расходы в 2024 году превысят плановые значения, которые ранее были указаны в федеральном законе о бюджете. Сейчас объем превышения расходов обсуждается в правительстве. Размер возможного превышения плановых значений он не раскрыл.

При этом Силуанов отметил, что сейчас у России макроэкономика “лучше”, и что с доходами будет лучше как в 2023, так и в 2024 году. По этой причине вырастут и расходы. Одновременно с этим министр подтвердил, что расходы могут быть выше на сумму увеличения доходов в будущем.

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