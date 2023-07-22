Михаила Козырева* и Константина Борового* признали иноагентами

Также иностранными агентами признали Александра Литвинова*, инициативную группу “Центр Т”*, АНО “Право каждого”*, а также интернет-журнал 7х7

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Минюст РФ признал иностранными агентами бывшего продюсера “Нашего радио” Михаила Козырева* (признан иноагентом) и политика Константина Борового* (признан иноагентом). Как сообщает РИА Новости, об этом сообщается на сайте ведомства.

Также иностранными агентами признали Александра Литвинова*, инициативную группу “Центр Т”*, АНО “Право каждого”*, а также интернет-журнал 7х7*.

Ведомство отмечает, что Константин Боровой* и Александр Литвинов* распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Кроме того, Боровой сравнивал РФ с террористической организацией, а также выступал против спецоперации на Украине.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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