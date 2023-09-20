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Москвичи смогут заказать еду на частном самолете - ГОРНЯК22
20.09.2023

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Москвичи смогут заказать еду на частном самолете

ГОРНЯК2201 mins

Из сочинского ресторана стали доставлять еду в Москву на бизнес-джете

Впервые в России ресторан запустил доставку блюд частным самолетом, оформить заказ можно через приложение Яндекс Еда.

Как сообщили в пресс-службе ресторана Вrunello, предложившем такую услугу, воспользоваться ей смогут клиенты из столицы и ближайшего Подмосковья.

Ресторан высокой кухни Вrunello готов предложить сет из 6 блюд от бренд-шефа этого заведения Ильи Захарова. В сет, например, входят тарталетка с тунцом и черной икрой, авокадо с крабовым мясом, стейк из чилийского сибаса с васаби.

После оформления заказа в приложении Яндекс Еда, команда ресторана свяжется с клиентом для уточнения деталей. В течение 48 часов повара вылетят в Москву из Сочи и приедут к клиенту домой, чтобы на месте приготовить блюда и подать их к столу на коллекционной посуде. Организацией доставки на джете займется команда ресторана.

По словам бренд-шефа ресторана Brunello Ильи Захарова, подобная услуга не имеет аналогов на российском гастрономическом рынке.

«Мне и всей нашей команде, безусловно, приятно стать первопроходцами и поучаствовать в столь необычной и яркой инициативе. Теперь желающие смогут насладиться кухней Brunello, не покидая столицу», — заявил Захаров, добавив, что команда ресторана с нетерпением ждет возможности отправиться в свой первый гастрономический рейс.

В пресс-службе Яндекс Еды уточнили, что оформить заказ можно до 30 сентября. Для этого пользователям нужно найти иконку «Доставка самолетом» на главной странице приложения или через поиск по запросу Brunello.

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