НКР: семеро мирных жителей погибли при обстреле Карабаха - ГОРНЯК22

В НКР заявили, что семь мирных жителей погибли при обстреле Карабаха

По информации омбудсмена непризнанной Нагорно-Карабахской республики, количество погибших среди мирного населения в результате обстрелов со стороны азербайджанских военных достигло семи человек, а число пострадавших составило 35 человек. Гегам Степанян сообщил, что среди погибших находятся три женщины, двое детей и двое мужчин. Об этом пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось о двух погибших мирных жителях. Кроме того, омбудсмен указал, что среди гражданского населения есть 35 пострадавших, включая 13 детей, 15 женщин и семерых мужчин.

Степанян подчеркнул, что жертвы и ранения среди мирного населения зафиксированы во всех регионах Арцаха (Нагорного Карабаха). Он также заявил, что в результате нападения Азербайджана на высоковольтную электросеть в Мартакертском районе, население Арцаха уже более 12 часов лишено электроснабжения. Омбудсмен назвал это преднамеренным нападением на жизненно важную инфраструктуру, которое приводит к дополнительным страданиям и лишениям гражданского населения, и назвал это террористическим актом со стороны Азербайджана.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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