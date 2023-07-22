Путин позитивно относится к творчеству о СВО, в том числе и к песням Shaman

Такая деятельность крайне важна для поднятия патриотического духа россиян и развивалась в России всегда, подчеркнул Песков

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин положительно относится ко всем проявлениям творчества, связанным со специальной военной операцией. Как сообщает ТАСС, так он ответил на вопрос об отношении президента к творчеству певца Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов).

“Президент очень по-доброму относится ко всем проявлениям творчества, которые имеют отношение к специальной военной операции. И действительно отрадно наблюдать, что многие пишут стихи и песни, исполняют их”, – сказал Песков.

Он добавил, что такая деятельность крайне важна для поднятия патриотического духа россиян, что было в России всегда.

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