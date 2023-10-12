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Путин прибыл с официальным визитом в Киргизию

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Путин прибыл в Киргизию, где проведет переговоры с Жапаровым

Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Киргизию, где проведет переговоры со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым и пример участие в торжественном мероприятии, передает «Интерфакс»

По итогам встречи президентов двух стран ожидается подписание пакета межправительственных, межведомственных и других документов. Путин и Жапаров примут участие посвященном двадцатилетию военной авиабазы РФ в киргизском городе Кант. Политикам будет доложено о проходящих в Киргизии 9-13 октября совместных учениях стран ОДКБ «Нерушимое братство 2023».

Кроме того, президенты России и Киргизии обратятся с приветственными видеообращениями к участникам 10-й межрегиональной конференции в Джалал-Абаде, которая будет посвящена промышленной кооперации двух стран.

13 октября в Бишкеке состоится заседание Совета глав государств СНГ.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму Путину по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Северной Кореей и РФ.

Ранее в Госдуме заявили, что Путин не сможет попасть в Армению из-за ратификации Римского статута МУС.

Горняк22

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