Путин считает, что видеоигры должны прививать людям “не квасной” патриотизм

Президент подчеркнул, что главное в этой сфере — это “не деньги”, а игры должны быть на “стыке искусства и образования”

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Президент России Владимир Путин заявил, что компьютерные игры – колоссальный бизнес, и он должен помогать людям развиваться, а также развивать в них общечеловеческие ценности, но не “не квасной патриотизм”. Как сообщает ТАСС, об этом глава государства сказах в ходе заседания наблюдательного совета АНО “Россия – страна возможностей”.

“Игра – то, чем вы занимаетесь, – это не игрушечное дело. <…> Это колоссальный бизнес, просто многомиллиардный”, – заметил он, отвечая геймдизайнеру, которая рассказала об индустрии видеоигр.

Также в своей речи глава государства подчеркнул, что главное в сфере разработке выпуска и разработки компьютерных игр – это “не деньги”. Игры, по мнению президента, должны быть на “стыке искусства и образования”. По его словам, они должны помогать человеку развиваться и найти себя.

“Должна помогать воспитывать человека и в рамках общечеловеческих ценностей, и в рамках патриотизма, в хорошем смысле слова”, – подчеркнул он.

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