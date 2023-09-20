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Ребенок погиб в ДТП с бронетранспортером - ГОРНЯК22
20.09.2023

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Ребенок погиб в ДТП с бронетранспортером

ГОРНЯК2201 mins

В Мурманской области шестилетний ребенок погиб в ДТП с бронетранспортером

В результате ДТП с участием бронетранспортера в Мурманской области погиб ребенок. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Авария произошла вечером 19 сентября на трассе Р-21 «Кола». Легковой автомобиль, двигаясь со скоростью, столкнулся со стоявшим на обочине БТР, принадлежащим одной из местных воинских частей. Шестилетний мальчик, находившийся в машине, погиб в результате этого ДТП. Его родители были госпитализированы.

По предварительным данным, бронетранспортер не имел опознавательных знаков. Водитель бронемашины позже пояснил, что у него произошла поломка двигателя, и он вынужден был остановиться на трассе.

17 сентября в Румынии произошла авария с участием бронетранспортера. Машина боевой группы Североатлантического альянса в Румынии попала в аварию, вылетела с дороги, а затем снесла забор. В связи с ДТП движение транспорта в данном районе временно перекрывалось. Из-за происшествия с бронетранспортером НАТО военные начали проверку.

В прошлом году в Санкт-Петербурге БТР врезался в пассажирский автобус. Инцидент произошел на пересечении улицы Песочной и Выборгского шоссе. Автобус поворачивал направо на перекрестке, когда в его заднюю часть въехал бронетранспортер. У автобуса была повреждена кузовная деталь, в которую вмонтирован фонарь и стоп-сигнал. У военной машины повреждений нет.

Ранее в Татарстане пятилетний ребенок погиб в ДТП с участием трактора.

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