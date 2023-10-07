Российские военные захватили опорный пункт ВСУ

Боец с позывным «Ветер»: военные ВС РФ захватили опорный пункт ВСУ у Берестового

Военнослужащие 2-го армейского корпуса группировки войск «Юг» во время штурма захватили опорный пункт украинских военных у населенного пункта Берестовое в Донбассе. Об этом РИА Новости сообщил один из участников штурма с позывным «Ветер».

«Противник почти весь 200-й», — сказал военный.

По его словам, в ходе штурма был взят один пленный.

Как указал «Ветер», на этом опорном пункте находились слабо подготовленные бойцы.

Он также высказал мнение, что противник деморализован, обычные солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не настроены наступать.

Накануне подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ снизили свою боевую активность на Донецком направлении. По его словам, противник занимается восполнением потерь, а также перегруппировкой. Также Марочко заявил, что российские военные перешли к атакующим действиям на всем участке фронта Краснолиманского направления.

5 октября президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», которое состоялось в Сочи. Во время мероприятия глава государства заявил, что всего за четыре месяца с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 90 тыс. солдат и лишились 557 танков.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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