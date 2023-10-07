07.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Такого, как Путин: какие песни посвящали президенту страны
Новости Алтай
Уличные бои и ракетные обстрелы. В Израиле начались бои с боевиками ХАМАС
Новости Алтай
“Из этого мальчишки выйдет толк”. Владимиру Путину исполнилcя 71 год: архивные фото
Новости Алтай
“Хамас” заявил о начале военной операции против Израиля
Новости Алтай
В Бийске мужчина перевёл деньги мошенникам, угрожавшим его семье
Новости Алтай
Томенко провел совещание по вопросам готовности муниципалитетов к зиме

Коллекция категорий

Бизнес163 Новости
Здоровье339 Новости
Новости Алтай1489 Новости
Новости Горняк229 Новости
Образование172 Новости
Общество401 Новости
Объявления80 Новости
Политика322 Новости
Спорт227 Новости
Платим за интересные новости!

Российские военные захватили опорный пункт ВСУ

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Боец с позывным «Ветер»: военные ВС РФ захватили опорный пункт ВСУ у Берестового

Военнослужащие 2-го армейского корпуса группировки войск «Юг» во время штурма захватили опорный пункт украинских военных у населенного пункта Берестовое в Донбассе. Об этом РИА Новости сообщил один из участников штурма с позывным «Ветер».

«Противник почти весь 200-й», — сказал военный.

По его словам, в ходе штурма был взят один пленный.

Как указал «Ветер», на этом опорном пункте находились слабо подготовленные бойцы.

Он также высказал мнение, что противник деморализован, обычные солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не настроены наступать.

Накануне подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ снизили свою боевую активность на Донецком направлении. По его словам, противник занимается восполнением потерь, а также перегруппировкой. Также Марочко заявил, что российские военные перешли к атакующим действиям на всем участке фронта Краснолиманского направления.

5 октября президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», которое состоялось в Сочи. Во время мероприятия глава государства заявил, что всего за четыре месяца с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 90 тыс. солдат и лишились 557 танков.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости