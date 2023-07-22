Российского миллиардера Кудрякова нашли мертвым в Москве

Криминального следа в смерти нет — в последнее время предприниматель страдал от онкологического заболевания

Фото: unsplash.com

Тело основателя и председателя Совета директоров крупного сервиса доставки “Служба 77” Игоря Кудрякова обнаружили в квартире на Кудринской площади в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По их информации, бизнесмена обнаружили в его квартире на Кудринской площади. Криминального следа в смерти нет – в последнее время предприниматель страдал от онкологического заболевания.

Кудряков был основателем сервиса доставки продуктов “Служба 77”. В 2000-е годы он был главой совета директоров организации. Позднее, в 2006 году, бизнесмен перешел на должность первого заместителя начальника Главного управления “Государственной жилищной инспекции Московской области”.

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