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Россиянин поджег автомобиль бизнес-леди, а его друг спалил принадлежащий ей магазин - ГОРНЯК22
20.09.2023

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Россиянин поджег автомобиль бизнес-леди, а его друг спалил принадлежащий ей магазин

ГОРНЯК2201 mins

Женщина из Калининградской области за два дня потеряла в огне машину и магазин

За пару дней владелица магазина в Калининграде лишилась своего бизнеса и машины. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сначала пожар произошел в рыбном магазине на улице Машиностроительной в черте областного центра. 11 сентября торговый павильон, принадлежащий 46-летней предпринимательнице, сгорел дотла. Пострадавшая оценила ущерб в 2,7 млн руб. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога».

13 сентября в поселке Дружный Гурьевского района неизвестный поджег автомобиль Mercedes-Benz G 320, владелицей которого являлась хозяйка сгоревшего магазина. На место прибыли пожарные, однако тушить транспортное средство им мешал подозрительный мужчина. В результате подозреваемого в поджоге машины стоимостью более 700 тыс. руб. задержали полицейские. Им оказался ранее судимый 51-летний бывший муж потерпевшей.

Он устроил второй пожар, пробравшись на придомовую территорию, чтобы отомстить экс-супруге, также выяснилось, что возгорание в ее магазине произошло по его инициативе. Реализовать план мести рецидивисту помог его знакомый, житель Багратионовского района. Он залил бензин внутрь павильона с помощью распылителя и чиркнул зажигалкой.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства двух преступлений.

Ранее мужчина сжег машину бывшего начальника пожарнадзора из-за ревности.

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