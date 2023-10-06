06.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Образование
Назван самый распространенный вид мошенничества в сфере бытовых услуг
Образование
Гладилин рассказал, от чего будет зависеть исход матча «Спартак» — ЦСКА
Образование
Певица Sia сняла фирменный парик после подтяжки лица у пластического хирурга
Новости Алтай
В Новосибирской области пассажир попытался изнасиловать проводницу в купе поезда
Новости Алтай
Шаманка Кажетта предсказала трем знакам зодиака финансовый рост до 2025 года
Новости Алтай
В Алтайском крае 6 октября потеплеет до +19 градусов

Коллекция категорий

Бизнес158 Новости
Здоровье334 Новости
Новости Алтай1447 Новости
Новости Горняк229 Новости
Образование169 Новости
Общество391 Новости
Объявления80 Новости
Политика315 Новости
Спорт225 Новости
Платим за интересные новости!

Стало известно, что россияне считают главной причиной счастья

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Большинство россиян назвали главной причиной счастья любовь и семью

Главной причиной для счастья россияне считают возможность засыпать и просыпаться рядом с любимым человеком. Она оказалась самой главной из 102 причин, которые назвали участники опроса, проведенного «Росгосстрах». С его результатами ознакомилась «Газета.Ru».

Самыми главными вещами, дающими россиянам ощущение счастья, стали любовь и семья. Засыпать и просыпаться рядом с любимым человеком, семейное благополучие и встретить любовь всей жизни — вот три самые важные причины для радости, которые совокупно отметили 47% общавшихся с ботом счастья пользователей.

По мнению россиян, в топ самых важных причин для радости, отмеченных почти 91% респондентов, входят: засыпать и просыпаться рядом с любимым — 21,5%; семейное благополучие — 19,6%; найти любовь всей жизни — 11%; собирать чемодан в путешествие — 9,2%; выигрыш в лотерею — 8,7%; неожиданно получить подарок — 8,3%; обниматься — 7,5%; сделать подарок близкому человеку — 7%; поездка в другой город — 4,1%.

Также россияне называли и менее очевидные вещи, которые, тем не менее, могут сделать их счастливыми здесь и сейчас — например, сходить на массаж или найти потерянную вещь, а для некоторых радостью будет даже вылечить, наконец, больной зуб.

Ранее россияне ответили, людей с какими доходами можно назвать бедными.

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости