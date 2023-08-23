Стипиди высмеял легионера «Спартака»

Функционер Стипиди заявил, что футболисту Дуарте нужно купить билет в Парагвай

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди раскритиковал парагвайского защитника московского «Спартака» Алексиса Дуарте после матча с петербургским «Зенитом» в пятом туре чемпионата России. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Дуарте нужно дать денег и купить ему обратный билет, чтоб он только домой уехал. Все же знают, что это просто пустой футболист. А Литвинов, Пруцев и другие россияне почему-то на лавочке остаются всю игру. Только Игнатов в основе вышел.

Джикия не поймет, с кем у него связка в центре обороны. То с Литвиновым он играл, то с Дуарте оказывается. «Спартаку» нужны сильные футболисты, если они хотят что-то сделать с «Зенитом». А с таким тренером и с такой игрой «Спартак» ни в коем случае не сможет бороться против «Зенита», — сказал Стипиди.

23-летний южноамериканец в январе перебрался в «Спартак» из парагвайского «Серро Портеньо».

20 августа «Спартак» в Москве проиграл «Зениту» (1:3). В составе победителей дублем отметился бразильский полузащитник Вендел. Еще один гол на счету колумбийского форварда Матео Кассьерры. У красно-белых с пенальти отличился Александр Соболев.

«Зенит» поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы, набрав 10 очков. «Спартак» идет шестым с девятью баллами.

В следующем туре «Спартак» примет в Москве грозненский «Ахмат». «Зенит» проведет свою игру против одного из лидеров чемпионата — екатеринбургского «Урала».

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