Подробнее о погоде в Горняке на 2 недели
https://world-weather.ru/pogoda/russia/samara/

Стоматолог перечислила привычки, разрушающие зубы - ГОРНЯК22
22.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Горняк
Объявления
Внимание ¡ Отключение электроэнергии в Горняке с 25 по 28 сентября 2023 года
Новости Алтай
Может ли в Алтайском крае начаться вторая пандемия
Новости Алтай
Нарушений нет: минздрав прокомментировал жалобы уборщиц Локтевской ЦБР
Новости Алтай
Сцена на воде и фото с Дедом Морозом. Пять необычных площадок Дня туризма
Новости Алтай
Барнаульцы повеселили водителей отжиманиями на переходе
Новости Алтай
Генпрокуратура Азербайджана: погибли шесть российских миротворцев, один пострадал

Коллекция категорий

Бизнес122 News
Здоровье165 News
Новости Алтай1024 News
Новости Горняк222 News
Образование130 News
Общество282 News
Объявления79 News
Политика204 News
Спорт159 News
Платим за интересные новости!

Стоматолог перечислила привычки, разрушающие зубы

ГОРНЯК2201 mins

Врач Климова назвала газировку и перекусы причинами разрушения зубов

Топ-5 повседневных привычек, разрушающих зубы, возглавляет табакокурение. Об этом «Газете.Ru» рассказала стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология» Ксения Климова.

«Курение вызывает галитоз (неприятный запах изо рта), способствует образованию пигментированного налета, раздражает слизистую оболочку полости рта, провоцируя развитие гингивита и пародонтита», — объяснила она.

На втором месте, по словам врача, — использование зубов не по назначению.

«Все, кто открывает зубами бутылки, грызет орехи и плоды, семечки, ручки, откусывает нитки, могут столкнуться с такими проблемами, как стирание эмали, образование трещин, а также сколов зубов в коронковой части», — предупредила Климова.

Негативно влияет на состояние зубов и ежедневное употребление газированной воды.

«Газированные напитки содержат углекислоту, повреждающую и истончающую эмаль зубов. Рекомендуется чередовать питье газированной воды с обычной», — добавила врач.

Кроме прочего, причиной проблем с зубами может стать их неправильная чистка.

«Тщательная» чистка зубной щеткой с жесткой щетиной и отбеливающей пастой может повредить зубы и десны. Оптимально применение зубной щетки с мягкой или средней жесткости щетиной в течение двух минут — два или более раза в день» — подчеркнула стоматолог.

На пятом месте в рейтинге — склонность к частым перекусам.

«Во время перекуса, в отличие от полноценного приема пищи, вырабатывается меньшее количество слюны. В результате зубы плохо омываются от остатков пищи, которые застревают в межзубных промежутках. В ротовой полости начинается активное размножение бактерий, которое ведет к образованию зубного налета и кариеса.
После перекуса лучше воспользоваться жевательной резинкой или флоссом (зубной нитью)», — резюмировала Климова.

Ранее родителям дали советы, как приучить ребенка чистить зубы два раза в день.

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости