Эксперт назвал опасные приложения для смартфона

IT-эксперт Мясоедов: бесплатные приложения могут нанести вред смартфону

Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов рассказал агентству «Прайм», что при скачивании бесплатной программы или игры на смартфон пользователь может незаметно оформить дорогую подписку или помочь «шпионам» следить за ним годами.

Чтобы избежать подобного сценария специалист порекомендовал периодически удалять все ненужные бесплатные приложения, так как разработчики нередко встраивают в них скрытые механизмы монетизации.

Мясоедов рекомендует внимательно относиться к приложениям, которые предлагают бесплатные обои для заставки, видео- и фоторедакторы, сканеры QR-кода и другие.

По его словам, подобные приложения лучше установить из проверенного источника.

До этого руководитель команды разработки Gem Space Ваге Закарян рассказал о скрытых функциях смартфонов, которые позволяют отключить прослушивание устройства. Он отметил, что, даже когда сервисы на телефоне выключены, они все равно могут собирать информацию. Поэтому Закарян рекомендует владельцам iPhone перепроверить настройки конфиденциальности и безопасности в своих устройствах.

Ранее россиянам рассказали о функциях продления работы смартфона от одного заряда.

город Горняк



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