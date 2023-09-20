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Экс-президент «Локомотива» заявил, что его удивляет «Спартак» - ГОРНЯК22
20.09.2023

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Экс-президент «Локомотива» заявил, что его удивляет «Спартак»

ГОРНЯК2201 mins

Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Спартак» продолжает удивлять

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился впечатлениями от победы столичного «Спартака» в матче Пути РПЛ Кубка России над «Пари НН», заявив, что красно-белые продолжают его удивлять, передает Vprognoze.ru.

«Спартак» продолжает удивлять. В прошлом матче была тяжелая победа «на флажке» над «Сочи», а сейчас крупно обыграли «Нижний Новгород». Добиться этого успеха москвичам было трудно, ведь «Пари НН» играл от обороны», — сказал Наумов.

«Спартак» обыграл «Пари НН» со счетом 3:0. Голы на счету защитника Леона Классена (27-я минута), хавбека Кристофера Мартинса (90+2) и вингера Квинси Промеса (90+6).

Также в группе D выступают «Краснодар» и московское «Динамо». Их матч завершился победой «быков» (1:1 — основное время, 4:2 — по пенальти). После четырех игр «Спартак» набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице. На второй строчке расположилось «Динамо» (пять очков), на третьей — «Краснодар» (пять очков), на четвертой — «Пари НН» (два очка).

Ранее в «Спартаке» заявили, что клуб выходит из кризиса.

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