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Япония в августе 2023 года нарастила экспорт медицинских изделий в РФ почти на 578% - ГОРНЯК22
20.09.2023

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Япония в августе 2023 года нарастила экспорт медицинских изделий в РФ почти на 578%

ГОРНЯК2201 mins

Минфин: Япония в августе нарастила экспорт медизделий в Россию почти на 578%

Япония в августе текущего года нарастила экспорт медицинских изделий, железа и стали в Россию. Такие статистические данные обнародовали на сайте министерства финансов страны.

Экспорт стали и железа в Россию увеличился на 312,5%. При этом Япония снизила поставки в РФ генераторов на 78,5%, компьютеров — на 97,7%. Резкое снижение отметили и по экспорту японских автомобилей — на 42,6%. В августе эти поставки легковых машин упали на 42,5%, грузовиков и автобусов — на 46%.

Общий объем экспорта Японии в РФ в августе 2023 года упал на 57,6%, импорт из РФ уменьшился на 62,5%.

7 сентября владивостокская таможня зафиксировала снижение импорта автомобилей.

Запрет на экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 л и гибридных машин вступил в силу в Японии 9 августа.

Ранее сообщалось, что Toyota объяснила остановку всех заводов нехваткой места на диске базы данных.

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