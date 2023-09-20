19 сентября в барнаульском кинотеатре «Премьера» состоится бесплатный показ фильма «Орёл и решка» - ГОРНЯК22

Общество19 сентября в барнаульском кинотеатре «Премьера» состоится бесплатный показ фильма «Орёл и решка» ГОРНЯК2213 часов ago01 mins Начало показа в 14:00. Художественный фильм снят в 1995 году. Показ приурочен к 50-летию российского актёра театра и кино, заслуженного артиста РФ Кирилла Альфредовича Пирогова. Вход на сеанс свободный, 12+ Похожее Навигация по записям Previous: Владимир Лещенко рассказал о новых правилах оказания платных медицинских услугNext: Грядет резкое похолодание. Когда в Алтайском крае закончится бабье лето Добавить комментарий Отменить ответДля отправки комментария вам необходимо авторизоваться.