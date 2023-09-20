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20 сентября отмечают свой профессиональный праздник HR-менеджеры - ГОРНЯК22
20.09.2023

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20 сентября отмечают свой профессиональный праздник HR-менеджеры

ГОРНЯК2201 mins

Свой профессиональный праздник специалисты по управлению персоналом отмечают каждую третью среду сентября.

История дня HR-менеджера начинается с 1835 года, когда в Российской империи вышло постановление «Об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму». Данный документы стал первым в стране, регламентирующим взаимоотношения капитала и наемного труда.

На сегодня работа HR-менеджера включает целый список требований и обязанностей: от поиска работников до определения кадровой политики фирмы и формирования корпоративной культуры в целом. В нынешних условиях усиливающегося кадрового дефицита работа с персоналом становится стратегическим приоритетом бизнеса.

О востребованности этих специалистов говорит и тот факт, что в Алтайском крае по сравнению с августом прошлого года вырос спрос на HR-менеджеров на 38,1%.

В Алтайском крае увеличивается кадровый дефицит на рынке труда

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