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22-летний житель Михайловского района признан виновным в избиении подростка и грабеже

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Следствием и судом установлено, что в июне 2023 года в одном из сел Михайловского района 13-летний мальчик со своим другом играли на территории заброшенного производственного здания. Осужденный подъехал на своем автомобиле к месту и стал требовать, чтобы подростки покинули данный участок. Угрожая, он стал избивать мальчика, используя в качестве оружия лопату, а затем забрал принадлежащий потерпевшему мобильный телефон и скрылся. После произошедшего несовершеннолетний был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему диагностировали черепно-мозговую травму, перелом и ушибы.

В ходе предварительного следствия мужчина вину в содеянном признал. Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив ему наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск законного представителя потерпевшего, которому на момент совершения преступления еще не исполнилось 14 лет, о взыскании компенсация морального вреда в размере 300 000 рублей.

Взято отсюда
Горняк22

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