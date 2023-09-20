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27 сентября в Барнауле отметят День туризма - ГОРНЯК22
22.09.2023

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27 сентября в Барнауле отметят День туризма

ГОРНЯК2201 mins

Основные мероприятия пройдут 23 сентября в парке «Изумрудный» и на улице Мало-Тобольской. В программе – квесты, практикумы, экскурсии, познавательные лекции, игротека, мастер-классы, дегустации и песни у костра.

В этот день также пройдет квест по исторической части города, отправной точкой которого станет улица Мало-Тобольская. В ходе игры группе предстоит найти живой символ города Барнаула. Участники квеста получат ценные призы на память.

Чтобы попасть на квест, нужно записаться по телефону 63- 35- 75, либо подойти к палатке Туристского информационного центра на улице Мало-Тобольской. Количество мест ограниченно.

Кроме того, улица Мало-Тобольская станет стартом бесплатных авторских экскурсий по старому Барнаулу, которые проведут Константин Борнеман (12:00 часов) и Анна Казанцева (11:00, 14:00 часов). Записаться на них можно будет, непосредственно, на улице Мало-Тобольской в день проведения мероприятия.

В парке «Изумрудный» гостей ждут: кулинарный поединок, презентация районов и музеев Алтайского края, бардовский фестиваль, спортивные и детские мастер-классы, фотозоны и ремесленные ряды.

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