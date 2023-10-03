3 октября отмечается Всемирный день грибника

Этот праздник неофициальный, и ни в каких календарях не помечен. Однако для истинного грибника каждый осенний денек – праздник.

Грибы – это одна из наибольших и разнообразнейших групп живых организмов, ставшая неотъемлемой частью всех водных и наземных экосистем. На Земле существует от 100 до 250 тысяч, а по некоторым оценкам до 1,5 миллионов видов грибов.

Жители Алтайского края очень любят ходить в лес за грибами, а после активно делятся своими находками в популярной группе «Грибы и грибники Алтайского края» в социальной сети «ВКонтакте».

В Алтайском крае хотят развивать грибной туризм

Взято отсюда

город горняк