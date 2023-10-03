03.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Спорт
Татьяна Ильюченко приняла участие в открытии современной спортивной площадки в Бийске
Политика
В Алтайском аграрном университете нашли зачётку дяди писателя Василия Шукшина
Политика
Народные приметы 3 октября. Чем опасен день Астафия Ветряка
Общество
2 октября был ликвидирован пожар в одноэтажном жилом доме в поселке Благовещенка
Здоровье
В Алтайском аграрном университете нашли зачётку дяди писателя Василия Шукшина
Здоровье
Народные приметы 3 октября. Чем опасен день Астафия Ветряка

Коллекция категорий

Бизнес145 Новости
Здоровье286 Новости
Новости Алтай1319 Новости
Новости Горняк226 Новости
Образование155 Новости
Общество365 Новости
Объявления80 Новости
Политика273 Новости
Спорт198 Новости
Платим за интересные новости!

320 миллионов рублей потратили на ремонт и реконструкцию сразу трёх крупных парков Барнаула

редактор ГОРНЯК2201 минуты

По оценкам экспертов, это самая большая сумма, когда-либо выделявшаяся на подобные работы в рамках календарного года.

2023 год в Барнауле можно смело назвать годом трёх парков: «Юбилейного», «Изумрудного» и «Центрального». В каждом из них проводились масштабные работы по ремонту и реконструкции. Проект реконструкции рассчитан на четыре года. Первый год – это две прекрасные аллеи, на одной из которых мы сейчас стоим. В этом году сделали дополнительные второстепенные дорожки. Для бегунов лыжников, велосипедистов. И для тех, кто просто гуляет по парку.

Любовь Бельдеева , доцент кафедры инженерной экологии АлтГТУ

«Парк здоровья вместо свалки» – с этого лозунга 2020 года в «Юбилейном» начались серьёзные перемены. Только в этом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на реконструкцию потратили 95 миллионов рублей, а в следующем в «Юбилейном» должны появиться детские и спортивные площадки, а так же две зоны для выгула собак. Песни и танцы, мастер-классы по йоге, фитнесс, гастрономические фестивали и массовые дегустации – в парке «Изумрудном» жизнь кипит! Только в этом году в «Изумрудном» реконструировали главный вход, сделали новый забор, построили амфитеатр и расширили сеть дорожек. В 2024-м работы обещают продолжить.

Периметр парка нужно будет привести в порядок. У нас будет большая зона со стороны стадиона «Клевченя». У нас будет парковка со стороны проспекта Сибирского сделана. И приведена в порядок та территория. Забор со стороны Ленского и Воровского. И там тоже надо провести большую работу по наведению порядка. Плюс павильон для интеллектуальных игр, он же шахматный павильон. И финальная точка – информационный стенд в конце центральной аллеи.

Владислав Вакаев , руководитель Фонда имущества Алтайского края, управляющий парком «Изумрудный»

Фонтан называют сердцем парка «Центральный», который в этом сезоне был закрыт на профилактические работы. Если так, так подрядчики, словно кардиологи, уже провели операцию. Кроме того там поменяли проводку, устанавливают скамейки и качели, проложили экотропу, оборудовали въезд для маломобильных гостей. 1 мая 2024 года, когда начнется новый сезон, вы и сами увидите, как все изменилось. И не только в «Центральном».

В настоящее время определен подрядчик на проектирование общественной территории, которая у нас победила в рамках голосования на 2024 год. Это территория парка имени Ленина. До начала 2024 года подрядчик должен разработать проектно-сметную документацию. И в начале 24-го будем проводить конкурсные процедуры на выполнение строительно-монтажных работ.

Валерий Ведяшкин , председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи

320 миллионов рублей выделили в этом году на реконструкцию парков краевой столицы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Это деньги из федерального, краевого и городского бюджетов. Объекты, а так же общую стратегию реконструкции, как и прежде, выбирали сами барнаульцы. В публичных обсуждениях постарались услышать каждого. Получается, что своими руками каждый из вас прямо сейчас меняет облик столицы мира.

Алексей Любар

Взято отсюда
новости горняк

Добавить комментарий

Похожие новости