320 миллионов рублей потратили на ремонт и реконструкцию сразу трёх крупных парков Барнаула

По оценкам экспертов, это самая большая сумма, когда-либо выделявшаяся на подобные работы в рамках календарного года.

2023 год в Барнауле можно смело назвать годом трёх парков: «Юбилейного», «Изумрудного» и «Центрального». В каждом из них проводились масштабные работы по ремонту и реконструкции. Проект реконструкции рассчитан на четыре года. Первый год – это две прекрасные аллеи, на одной из которых мы сейчас стоим. В этом году сделали дополнительные второстепенные дорожки. Для бегунов лыжников, велосипедистов. И для тех, кто просто гуляет по парку.

Любовь Бельдеева , доцент кафедры инженерной экологии АлтГТУ

«Парк здоровья вместо свалки» – с этого лозунга 2020 года в «Юбилейном» начались серьёзные перемены. Только в этом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на реконструкцию потратили 95 миллионов рублей, а в следующем в «Юбилейном» должны появиться детские и спортивные площадки, а так же две зоны для выгула собак. Песни и танцы, мастер-классы по йоге, фитнесс, гастрономические фестивали и массовые дегустации – в парке «Изумрудном» жизнь кипит! Только в этом году в «Изумрудном» реконструировали главный вход, сделали новый забор, построили амфитеатр и расширили сеть дорожек. В 2024-м работы обещают продолжить.

Периметр парка нужно будет привести в порядок. У нас будет большая зона со стороны стадиона «Клевченя». У нас будет парковка со стороны проспекта Сибирского сделана. И приведена в порядок та территория. Забор со стороны Ленского и Воровского. И там тоже надо провести большую работу по наведению порядка. Плюс павильон для интеллектуальных игр, он же шахматный павильон. И финальная точка – информационный стенд в конце центральной аллеи.

Владислав Вакаев , руководитель Фонда имущества Алтайского края, управляющий парком «Изумрудный»

Фонтан называют сердцем парка «Центральный», который в этом сезоне был закрыт на профилактические работы. Если так, так подрядчики, словно кардиологи, уже провели операцию. Кроме того там поменяли проводку, устанавливают скамейки и качели, проложили экотропу, оборудовали въезд для маломобильных гостей. 1 мая 2024 года, когда начнется новый сезон, вы и сами увидите, как все изменилось. И не только в «Центральном».

В настоящее время определен подрядчик на проектирование общественной территории, которая у нас победила в рамках голосования на 2024 год. Это территория парка имени Ленина. До начала 2024 года подрядчик должен разработать проектно-сметную документацию. И в начале 24-го будем проводить конкурсные процедуры на выполнение строительно-монтажных работ.

Валерий Ведяшкин , председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи

320 миллионов рублей выделили в этом году на реконструкцию парков краевой столицы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Это деньги из федерального, краевого и городского бюджетов. Объекты, а так же общую стратегию реконструкции, как и прежде, выбирали сами барнаульцы. В публичных обсуждениях постарались услышать каждого. Получается, что своими руками каждый из вас прямо сейчас меняет облик столицы мира.

Алексей Любар

Взято отсюда

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