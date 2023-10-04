4 октября в Вооруженных силах России отмечается День Космических войск

Праздник установлен указом президента РФ Владимира Путина 31 мая 2006 года. Приурочен к дате запуска первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года с космодрома Байконур в Казахстане.

В задачи КВ входит отслеживание стартов баллистических ракет и предупреждение руководства о ракетном нападении, защита важных объектов инфраструктуры и войск страны от ударов средств воздушно-космического нападения противника, мониторинг космических объектов, выявление угрозы России в космосе.

Данный род войск также занимается запусками и управлением спутниковых систем военного и двойного назначения.

Татьяна Ильюченко приняла участие в открытии современной спортивной площадки в Бийске

Взято отсюда

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