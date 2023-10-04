4 октября в Вооруженных силах России отмечается День Космических войск
Праздник установлен указом президента РФ Владимира Путина 31 мая 2006 года. Приурочен к дате запуска первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года с космодрома Байконур в Казахстане.
В задачи КВ входит отслеживание стартов баллистических ракет и предупреждение руководства о ракетном нападении, защита важных объектов инфраструктуры и войск страны от ударов средств воздушно-космического нападения противника, мониторинг космических объектов, выявление угрозы России в космосе.
Данный род войск также занимается запусками и управлением спутниковых систем военного и двойного назначения.
Татьяна Ильюченко приняла участие в открытии современной спортивной площадки в Бийске
Взято отсюда
город горняк