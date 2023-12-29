На праздничном концерте побывал глава администрации Железнодорожного района. Андрей Курышин поздравил педагогов и учеников школы с юбилеем и вручил 14 заслуженных наград.

«Поздравляю с юбилеем! Хочу поблагодарить администрацию и коллектив школы за большой труд, теплоту и понимание, которые вы вносите в образовательный процесс. Желаю школе дальнейших побед и достижений, новых целей и задач, ещё больше талантливых воспитанников», отметил Андрей Курышин.

Праздничный концерт, посвященный юбилею образовательной организации, начался с приветственных слов директора школы.

«Дорогие ребята, уважаемые учителя, гости! Сегодня в нашей школе праздник, у нас юбилей! Нам 75 лет, я считаю, что это такая красивая, рубежная дата. Юбилей – это рубеж, когда смотрим в прошлое, оглядываемся на настоящее и с большой надеждой смотрим в будущее. С праздником!», обратилась ко всем присутствующим Людмила Владимирова.

Также, на юбилейном концерте побывали председатель комитета по образованию города Барнаула Андрей Муль и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Локтев.

Администрация Железнодорожного района, Телефон: (3852) 62-56-38, E-mail: pressa@gd.barnaul-adm.ru

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