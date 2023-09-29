Администрация Барнаула закупит сладости на 6 млн рублей

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Наборы сладостей станут новогодними подарками. Их наполнение серьезно отличается: например, в оном из видов наборов будет сразу 60 различных видов конфет и шоколадное яйцо с сюрпризом

Администрация Барнаула закупает подарочные наборы для вручения в честь наступающего 2024 года. Соответствующий лот размещен в системе ЕИС “Закупки”.

Наборы делятся на два типа и состоят из самых разнообразных сладостей, “технические характеристики” которых описаны в документации закупки. При этом общая стоимость всех подарочных наборов превышает 6,1 млн рублей.

Известно, что в подарочный набор первого типа войдут вафли, “печенье-сэндвич”, обычное печенье, шоколад двух видов.

В набор второго типа входят конфеты 60 разных видов, два типа шоколада и шоколадное яйцо с сюрпризом.

Поставка подарочных наборов пройдет в два этапа: с 23 по 25 октября и с 18 по 22 декабря. А доставить их нужно будет в районные администрации города, комитет мэрии по соцподдержке населения и ДК города.

Взято отсюда

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