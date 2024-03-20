реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Акция по ликвидации надписей, содержащих рекламу наркотических средств прошла в Ленинском районе Барнаула

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Акция по ликвидации надписей, содержащих рекламу наркотических средств прошла в Ленинском районе Барнаула

Акция по ликвидации надписей, содержащих рекламу наркотических средств прошла в Ленинском районе Барнаула

Данная акция была организована администрацией Ленинского района.

Было закрашено более 20 надписей, расположенные на стенах домов, ограждений, гаражах.

Подобные профилактические мероприятия проходят регулярно и направлены на снижение совершения преступлений в области распространения наркотрафика на территории района

Напоминаем, если вы увидели подобную надпись на здании, стали очевидцем нанесения или обладаете информацией о лицах, причастных к размещению – проинформируйте об этом органы внутренних дел.

Администрация Ленинского района, Телефон: (3852) 54-73-97, E-mail: ps@len.barnaul-adm.ru

При использовании информации ссылка на официальный сайт города Барнаула обязательна

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Алтайские врачи объяснили, можно ли заразиться раком

Перспектива «подхватить» онкологию, как простуду, в результате контакта с больным…

Чтобы вырубать и обрезать деревья по науке, мэрия Барнаула…

Власти Барнаула заключили контракты с частной фирмой на выявление аварийных…

Увеличили размер детского туристического кешбэка на Алтае. Куда обращаться…

Власти Алтайского края вновь увеличили финансирование программы детского туристического кешбэка,…

Старовойт: обломки сбитой украинской ракеты С-200 упали в центре Курска

Старовойт: обломки сбитой украинской ракеты С-200 упали в центре…

Обломки украинской ракеты С-200, сбитой российскими силами ПВО, упали в…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp