Данная акция была организована администрацией Ленинского района.

Было закрашено более 20 надписей, расположенные на стенах домов, ограждений, гаражах.

Подобные профилактические мероприятия проходят регулярно и направлены на снижение совершения преступлений в области распространения наркотрафика на территории района

Напоминаем, если вы увидели подобную надпись на здании, стали очевидцем нанесения или обладаете информацией о лицах, причастных к размещению – проинформируйте об этом органы внутренних дел.

Администрация Ленинского района, Телефон: (3852) 54-73-97, E-mail: ps@len.barnaul-adm.ru

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Взято отсюда