Сегодня, 15 марта, в Барнауле проголосовал за кандидата в президенты России председатель АКЗС Александр Романенко.

По традиции спикер пришел на избирательный участок, который находится в Художественной школе №1, со своими внучками.

«С детства родители воспитали меня не быть безучастным к судьбе своего города, района, края и тем более своей страны. Поэтому я голосовал всегда, не было момента, чтобы я не воспользовался своим правом определить судьбу своего города или страны. Я пытаюсь воспитать такое отношение и в своей семье, сейчас – в моих внучках. У меня их пятеро. Те, кто повзрослее, принимают активное участие и в учебе, и спорте, и в общественной жизни. Я считаю, что такая активная жизненная позиция – это правильно, это и есть патриотизм. Это должно быть у всех нас и тем более у нашей молодежи, так как в них – будущее нашей страны», – считает Романенко.