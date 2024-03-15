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Александр Романенко: Небезразличие к будущему страны – это и есть патриотизм

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Александр Романенко: Небезразличие к будущему страны – это и есть патриотизм

Александр Романенко: Небезразличие к будущему страны – это и есть патриотизм

Александр Романенко: Небезразличие к будущему страны – это и есть патриотизм

Сегодня, 15 марта, в Барнауле проголосовал за кандидата в президенты России председатель АКЗС Александр Романенко.

По традиции спикер пришел на избирательный участок, который находится в Художественной школе №1, со своими внучками.

«С детства родители воспитали меня не быть безучастным к судьбе своего города, района, края и тем более своей страны. Поэтому я голосовал всегда, не было момента, чтобы я не воспользовался своим правом определить судьбу своего города или страны. Я пытаюсь воспитать такое отношение и в своей семье, сейчас – в моих внучках. У меня их пятеро. Те, кто повзрослее, принимают активное участие и в учебе, и спорте, и в общественной жизни. Я считаю, что такая активная жизненная позиция – это правильно, это и есть патриотизм. Это должно быть у всех нас и тем более у нашей молодежи, так как в них – будущее нашей страны», – считает Романенко.

Председатель Законодательного Собрания отметил, что сегодняшнее голосование – это момент, когда граждане России своим единодушием могут показать, что мы непобедимы. Он призвал жителей Алтайского края осознано исполнить свой гражданский долг – прийти на участок или принять участие в электронном голосовании и отдать свой голос за будущее России.

«Это важно для каждого из нас с вами, ведь сегодня мы верстаем будущее нашей страны, государства, будущее наших детей и наших внуков», – подчеркнул он.

Взято отсюда

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