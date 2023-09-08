Алтайская ясновидящая “увидела”, когда и как закончится СВО на Украине

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Ясновидящая уверяет, что по окончании спецоперации на Украине Россию ждет “новый расцвет”. А уже в ближайшее время россияне увидят, как ситуация в стране изменяется в лучшую сторону

Алтайская ясновидящая и экстрасенс Галина Янко спрогнозировала окончание СВО и то, как события на Украине будут развиваться в ближайшее время. По ее словам, провал контрнаступления ВСУ очевиден, сообщает MK.ru .

“<…> Союзникам Украины главное – попытаться ослабить Россию. Ради этого они будут закрывать глаза и на коррупцию, и на многие другие вещи, происходящие на Украине. Сразу скажу: у них ослабить Россию не получится. Все их попытки лопнут, словно мыльный пузырь”, – уверяет ясновидящая.

Янко отметила, что России сейчас непросто, однако это не значит, что в стране все плохо. По ее словам, уже в ближайшее время россияне увидят, как набирает обороны новый бизнес, а правительственные программы вступят в новую фазу.

“Изменится в лучшую сторону ситуация в здравоохранении. Будут разрабатываться новые и очень эффективные программы лечения в многих сферах медицины. Значительно продвинется наша страна и в экономических решениях“, – заявила экстрасенс.

Ясновидящая добавила, что в ближайшее время она не видит масштабных конфликтов за территорией России. Но в 2024-м спецоперация на Украине все же не закончится.

“Она будет длиться еще в течение двух лет. Относительно новой волны мобилизации – этого в ближайшее время не будет. Все те, кто сейчас находится на линии фронта, будут и дальше достойно защищать нашу страну“, – сказала Янко.

По окончании СВО ясновидящая предсказала России “золотой расцвет”.

“В течение 4 лет Россия займет лидирующие позиции в мировом сообществе и объединит вокруг себя многие страны мира“, – заключила она.

Ранее сроки возможного завершения СВО назвала экстрасенс Аделина Панина. По ее словам, спецоперация на Украине будет длиться до тех пор, пока она выгодна США в финансовом плане.