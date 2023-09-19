Алтайская школьница приняла участие в танцевальном шоу «Большие и маленькие» - ГОРНЯК22

Школьница Василина Гунина из Алтайского края приняла участие в танцевальной программе «Большие и маленькие» на телеканале «Культура».

Василина занимается в барнаульской цирковой студии «Эквилибриум» с 5 лет. Сейчас ей уже исполнилось 11. Свой номер для шоу девочка готовила в течение двух месяцев.

«Моя мечта – стать цирковой артисткой России. На проект я приехала поделиться своим мастерством», – рассказала она в домашнем интервью, которое снимали на крыльце Алтайского краевого театра драмы имени В. М. Шукшина.

Своим выступлением Василина в прямом смысле слова вскружила голову судейской коллегии. В выступлении на крутящемся диске, она демонстрировала различные акробатические элементы, при этом находилась в постоянном вращении и каким-то чудом держала равновесие.

«Обалдеть, это фантастика, это феноменально», – отреагировал премьер балета Большого театра России Игорь Цвирко.

«У меня мурашки побежали, это шикарно. Только что мы наблюдали сверхчеловека – какой вестибулярный аппарат должен быть столько крутить», – поделился эмоциями хореограф и танцовщик Александр Могилев.

После выступления судьи с залом встали, чтобы поаплодировать талантливой девочке. Барнаулец принял участие в кулинарном шоу «Молодые ножи»

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