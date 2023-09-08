Алтайские дайверы погрузились на дно высокогорных озер Улаганского плато. Фото

Сотрудники ИВЭП СО РАН вместе с дайверами станции подводных исследований Алтайского заповедника совершили в августе большую совместную экспедицию к озерам Улаганского плато

Дайверы Алтайского биосферного заповедника обследовали высокогорные озера Улаганского плато – в частности, их подводную растительность, сообщает пресс-служба заповедника.

Для исследований они применяли как традиционные методы и инструменты, так и передовые возможности: подводная фотография и видео, аэросъемка с беспилотных летательных аппаратов.

Исследование проводилось, прежде всего, для выявления степени воздействия человеческой деятельности на хрупкую водную экосистему.

В ходе экспедиции планировалось обследовать высокогорные озёра заповедной территории и высокогорные озера на территории Улаганского района Республики Алтай, берега которых сейчас безудержно “обрастают” многочисленными базами отдыха. Оказалось, что водная растительность может служить маркером изменений внешней среды.

Ранее “Толк” писал , что дайверы впервые встретили светящихся рачков в бездне Телецкого озера.