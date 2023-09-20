Алтайский край занял третье место в Сибири по приверженности ЗОЖ - ГОРНЯК22

РИА Новости составило рейтинг регионов страны по приверженности местных жителей здоровому образу жизни в 2022 году.

Алтайский край занял 41-ю строчку рейтинга по России и оказался третьим среди регионов Сибирского федерального округа, уступив только Республике Тыва (40-е место) и Омской области (29-е место).

Больше всего ЗОЖ придерживаются в Чечне, Дагестане и Кабардино-Балкарской Республике. Меньше всего — в Магаданской области, Камчатском крае и Еврейской автономной области.