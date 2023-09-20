Алтайский Роспотребнадзор проведет День открытых дверей для предпринимателей - ГОРНЯК22

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю и его территориальные отделы проведут День открытых дверей для предпринимателей 21 сентября 2023 года с 12:00 до 16:00.

Мероприятие направлено на повышение информированности предпринимательского сообщества о требованиях законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей, а также о возможностях информационных ресурсов Роспотребнадзора, электронных сервисов при предоставлении государственных услуг, о правах и обязанностях индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В рамках мероприятия представителям бизнеса будут оказаны консультации по наиболее актуальным вопросам на личном приеме и по телефону горячей линии 8 (3852) 66–54–27. Адрес общественной приемной: ул. М. Горького, 28, 1 этаж.

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